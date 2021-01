Europe proteges tu tes enfants?

L’actualité française est marquée par un fléau récurrent contre lequel le Président Macron a dit vouloir lutter sans trembler : la lutte contre les violences faites aux enfants. La loi française a changé et doit encore évoluer et c’est du point de vue de l’Europe que nous poserons la question des moyens de prévention et de répression qu’il nous faut collectivement mettre en œuvre pour donner sens à la Charte des droits fondamentaux de l’Union qui prône le droit pour chaque enfant de trouver protection même et surtout à l’intérieur du cercle de confiance.





Deux stratégies de protection seront discutées : celle de l’Union européenne et celle du Conseil de l’Europe grâce à la convention de Lanzarote.



Avec Gioia Scappucci, secrétaire exécutive du comité de la convention de Lanzarote