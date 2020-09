Europe/Etats-Unis, les meilleurs ennemis

Par Frédérique Berrod, Professeure à Science Po Strasbourg

Avec le Professeur Sylvain Schirmann, professeur à Science Po Strasbourg et directeur du centre d’excellence franco-allemand



Au menu de ce nouveau numéro de Place de l’Europe



* L’OMC victime collatérale de la guerre commerciale menée par les Etats-Unis

contre l’Europe ? Le point sur les procédures lancées contre la Pologne et la

Hongrie ; la valeurs et la Commission von der Leyen, Par Frédérique Berrod



* Les relations transatlantiques existent-elles ?, interview du Professeur Sylvain Schirmann. Les premières résultats du premier festival de géopolitique de Strasbourg