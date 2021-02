Fernanda Gabriel, journaliste portugaise, spécialiste des questions européennes

Au Portugal, le Président sortant Marcelo Rebelo de Sousa a été réélu le 24 janvier dès le premier tour du scrutin. Alors que le pays vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne pour les six prochains mois, ces élections ont été marquées par un taux d'abstention élevé et une poussée inédite de l'extrême droite, le tout sur fond d'une crise pandémique de plus en plus inquiétante.

Pour avoir une analyse et un décryptage de cette actualité, nous recevons, Fernanda Gabriel, journaliste portugaise spécialisée sur les questions européennes.