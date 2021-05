Chaque année au mois de mai, "Grenoble vit l'Europe" permet aux citoyens de prendre part à des événements nombreux et variés ; pour découvrir l'Europe, mieux la comprendre et en célébrer la diversité culturelle. Dans cette émission, Annick Sibelle nous présente les origines de ce rendez-vous récurrent et quelques-uns des évènements qui se tiendront en ligne et parfois en présentiel avec les Villes de Grenoble, Chambéry et Annecy.

Retrouvez le programme et contactez Europe Direct Isère Savoie en suivant les liens ci-dessous :

