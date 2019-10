Reconnue d'intérêt général et agréée par le ministère de l'éducation nationale, l'APHG est porteuse depuis sa création en 1910 de combats en faveur des matières d'histoire et de géographie, dans une perspective citoyenne où les intérêts des élèves et des enseignants sont étroitement associés afin que les deux parties s’épanouissent au sein de la République.

A l'occasion des prochaines Agoras (journées nationales) de l'Association des Professeurs d'Histoire Géographie (APHG) qui auront lieu en Lorraine à Nancy et Metz, du 23 au 26 octobre prochain, Didier Francfort accueille Franck Schwab, le Président de l'APHG en Lorraine.