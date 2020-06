L’Economie, la Belgique et l’Europe : une question de dialogue

Le programme accueille Xavier Vanden Bosch et Veerle Nuyts tous deux responsables du semestre européen à la représentation de la Commission, pour la Belgique. Xavier et Veerle partagent leur vision de la crise en Belgique et dévoilent le plan de relance de la commission. L’Europe au Cœur les accompagne sur le chemin d’une relance durable et compétitive et dévoile les recommandations de la commission pour la Belgique avec la double transition verte et numérique comme feuille de route.