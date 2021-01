L'état de droit dans l'Union européenne

Dans votre quart d'heure européen de la semaine, Henri Oberdorff et Romain Tinière tentent de répondre aux questions suivantes :

- Comment définir la notion d’état de droit dans l’Union européenne ?

- Est-ce qu’il est vraiment respecté dans l’Union européenne lorsqu’on étudie le rapport de 2020 de la Commission européenne sur ce sujet ?

- Quels sont les domaines les plus flagrants du non-respect de l’état de droit, y compris en France, présentés par la Commission européenne ?

- Les outils actuels pour contrôler et dénoncer les violations de l’état de droit sont-ils suffisants ? On pense évidemment à l’article 7 du TUE.

- D’autres outils sont-ils envisageables ? La Commission propose des évolutions du contrôle.