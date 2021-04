Dans ce Quart d'Heure Européen, Henri Oberdorf et son invité se posent les questions suivantes :

- À quoi correspond ce concept de monde anglophone ? Comment le définir ? Est-ce seulement la langue qui est déterminante ?

- Avec le Brexit de 2016 et sa conclusion concrète en 2020 et la présidence Trump jusqu’au début de cette année, on a l’impression que l’Europe et le monde anglophone se sont fortement éloignés. Comment expliquer cet éloignement ?

- En quoi peut-on dire que la relation entre l’Europe et le monde anglophone est ambigüe? Dans quels domaines y a-t-il justement des ambiguïtés ?

- La nouvelle présidence de Joe Biden change-t-elle vraiment les relations entre l’Union européenne et les Etats-Unis ?

- Comment imaginer les futurs rapports entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ? Partenariat ou compétition ?