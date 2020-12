L’Europe et le sport, l’exemple du rassemblement européen Eurogym

La Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire – Centre d’information Europe direct s’intéressera aujourd’hui au sport et plus particulièrement au rassemblement européen Eurogym, en compagnie de Léa Magri, volontaire en service civique à la Maison de l’Europe et ancienne gymnaste au GCJ (Gymnastique Club Jocondien) à Joué-lès-Tours. Elle a participé par deux fois à l’Eurogym, en 2012 à Coimbra (Portugal) et en 2014 à Helsingborg (Suède).