l'Europe et vous - 18 avril 2020 à 18:00

L'Europe décryptée pour vous. Chaque mois, retrouvez Patrick Jarreau en compagnie de Henri-Georges Brun, président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie et Raymond Becouse, président d'AFAPE AURA, pour un état des lieux de L'Europe et de l'Union européenne, à travers son actualité et son fonctionnement.