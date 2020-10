L'Europe face au deuxième confinement

La tension monte en France et en Europe. Le virus se développe de manière exceptionnellement grave a dit le président du Bundestag dans une ambiance survoltée alors que la chancelière Angela Merkel s’efforçait de présenter l’accord trouvé avec les Länder pour aller dans le sens d’un confinement. Le Président Macron enchaine les conseils de défense et a prononcé hier soir une allocution allant aussi dans le sens d’un re confinement. La Présidente de la Commission Européenne exhorte les États à rester coordonnés face à la crise. Bref on retrouve l’ambiance de mars en Europe. Est ce à dire que les frontières vont à nouveau se fermer ?