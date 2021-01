L'europe face à la crise climatique

5 ans après la signature de l’Accord de Paris sur la protection du climat, l’Europe et le monde ne semblent toujours pas prêts à adopter des politiques permettant de rester sous la barre fatidique des 1,5 degré. L’Union européenne est pourtant considérée comme un précurseur dans la transition énergétique et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nos chroniqueurs ainsi que notre invité Claude Turmes, ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement du Luxembourg, font le point sur cette problématique et analysent les nouvelles mesures à prendre afin de lutter contre le dérèglement climatique en Europe.