L’Europe vue par et Alla et Farzaneh

Farzaneh Assadpour est venue d’Iran il y a 20 ans en Europe



Alla Burgun est née en URSS, et a suivi son mari il y a 21 ans.



Elles témoignent de leur parcours, de l’arrivée en Europe, terre d’accueil et de paix. Leur choix, les difficultés et les joies de leur vie à Strasbourg. L'apprentissage de la langue, le regard des gens ont été facteurs d'intégration. Elles abordent aussi les difficultés. La question de l'autonomie, la possibilité de travailler. Chacune porte une regard sur leur vie en Europe et raconte de ceux qui dans leur entourage rêvent ou vivent la réalité Européenne, à 20 jours des élections du parlement de l’Union.