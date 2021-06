La Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire – Centre d’information Europe direct reçoit Madame Christine BOUSQUET, maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Tours et présidente de la Maison de l’Europe pour aborder l’histoire de l’Europe à travers les siècles, ses facteurs d’unité et de division et les grandes périodes qui marquent encore aujourd’hui nos modèles nationaux.