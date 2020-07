L'histoire des hymnes nationaux en Europe

Il résonne à chaque événement sportif : l'hymne est un symbole important des Etats et également de l'Union européenne. Quelle est la place de la musique dans la construction de l'identité nationale et communautaire ?



"Joué par un orchestre ou entonné en cœur par une multitude de personnes, lors de commémorations nationales ou d’événements politiques et sportifs, l’hymne semble être bien plus qu’une simple chanson. Il occupe, en effet, une place spéciale au sein des sociétés européennes et illustre un certain rapport entre la musique et l’identité.

Cette émission, présentée par l’équipe des Jeunes Européens Strasbourg et animée par Jérôme Flury, s'axe autour de la question de l'identité et du symbole musical qu'est l'hymne. Pour éclairer le sujet, le professeur et maître de conférences à l’université de Strasbourg Mathieu Schneider répond aux questions d’Alexandre Duporte.

Pour illustrer la singularité des symboles musicaux, Lucas Nitzsche aborde, quant à lui, l’histoire de l'hymne allemand, au travers de l’évolution politique du pays.

Enfin, pour conclure l’émission, Pauline Lachérade évalue les connaissances de ses acolytes sur le sujet en leur posant une série de questions.

"