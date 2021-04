La Commission est à la fois l'institution la plus connue et la plus mal connue de l'Union européenne. La plus connue, parce que c'est celle dont on parle le plus et qui concentre les critiques que l'on peut formuler à l'égard de l'Europe. La plus mal connue parce que son rôle est ambigu et qu'on lui prête des pouvoirs dont elle ne dispose pas.