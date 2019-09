La fête de St Liboire à Paderborn : Das Libori-Fest

L’amitié franco-allemande entre les diocèses du Mans et de Paderborn puise ses racines loin dans l’histoire et offre un exemple unique de fraternité et d’amitié séculaire qui en fait le plus ancien pèlerinage d’Europe.



Un lien " d’Éternelle Fraternité " qui se traduit notamment par la fête de la Saint-Liboire, " das Libori-Fest "qui a lieu chaque année à Paderborn, vers le 27 juillet. Un étonnant mélange de festivités religieuses et laïques que nous présente Catherine et Alain, qui étaient sur place cet été du côté de Paderborn.