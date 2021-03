La branche française du Mouvement européen voit le jour en 1949, elle existe toujours, qu’elle a été et qu’elle est sa fonction aujourd’hui ?

Le Mouvement européen a une dimension internationale, il faut aussi en prendre la mesure, car cela dépasse l’Union européenne. Comment le comprendre ?

Qu’est-ce que représente la section Isère du Mouvement européen ? Quelles sont ces relations avec le niveau national du Mouvement européen ?

Qu’elles sont les activités des sections européennes du Mouvement européen en Isère et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Comment voyez-vous l’avenir de l’Union européenne ? On parle d’une conférence sur l’avenir de l’Europe, qu’en pensez-vous ? Que peut apporter le Mouvement européen ?