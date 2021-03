La Turquie et l’Union européenne

- La Turquie est membre du Conseil de l’Europe et de l’Otan. Depuis 1995, elle forme une Union douanière avec l’Union européenne. En 1987, elle a déposé une candidature pour entrer dans l’Union européenne. Mais elle n’est toujours pas membre. Quelles perspectives actuelles pour l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ?

- Comment présenter les rapports actuels de la Turquie avec l’Union européenne, alors que les échanges économiques restent très importants ?

- Les dirigeants de l'UE se sont félicités, lors du récent Conseil européen, de la désescalade en Méditerranée orientale avec l'interruption des activités de forage illégales, la reprise des pourparlers bilatéraux entre la Grèce et la Turquie ainsi que de la prochaine tenue de pourparlers concernant la question chypriote sous les auspices des Nations unies. Que penser de ces évolutions ?

- Comment peut s’analyser l’accord, y compris sur un plan financier, entre l’Union européenne et la Turquie sur la question des migrants et des réfugiés ?

- Avec le Président Erdogan, on a l’impression que l’empire ottoman est de retour. Est-ce un point de vue irréaliste ?