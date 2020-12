Le bilan de la présidence allemande au conseil de l'UE

"Quel bilan pour la présidence allemande du Conseil de l’UE ? Les six mois de présidence tournante (entre début juillet et fin décembre) assurés par Berlin ont été marqués par de nombreux évènements au niveau européen, tels que la mise en place du Pacte vert, la gestion de la crise du coronavirus, ou encore le vote du budget européen et du plan de relance Next Generation EU. Nos chroniqueurs et nos experts font le point et analysent les perspectives pour les prochaines présidences tournantes, notamment celle assurée par la France en 2022.

"