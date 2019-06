Le budget de l'Europe

Un nouveau plan pluriannuel est d'ailleurs proposé par la Commission européenne pour la période 2021-2027.

Mais comment fonctionne le budget de l'Union européenne ?

L'équipe des Jeunes Européens de Strasbourg a pu échanger sur cette question avec Damien Broussolle, maître de conférences en économie.

Apres un quizz introductif proposé par Aurélie Pugnet pour vérifier nos (et vos) connaissances sur ce budget européen, nos chroniqueurs Anaïs Ben Lalli et Arnaud Wittmer ont rappelé l'historique du budget européen et l'importance de la Politique Agricole Commune (PAC).

Au cours de cette émission durant laquelle nous avons pu comprendre ce que représente le budget de l'Union pour les Etats membres, de nombreuses questions ont été soulevées

Le fédéralisme permettrait-il d'optimiser l'économie européenne?

Quelles conséquences après le Brexit ?

Quid des tensions internes à l'UE avec la politique menée par l'Italie ?

Damien Broussolle a répondu aux questions posées par Jérôme Flury et Aline Thobie.

Cette édition de Place de l'Europe est une émission qui permet de découvrir les arcanes de la machine économique européenne.