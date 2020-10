Le conseil de l'Europe

-Jean-Pierre Ribaut fut en 1969 le premier chef de la Division Environnement du Conseil de l'Europe et

un acteur essentiel de la mobilisation juridique, diplomatique et intellectuelle pour combattre les

dégradations de l'environnement, déjà alarmantes à cette époque.

-Il avait alors favorisé une mobilisation interreligieuse dont l'Appel de Klingenthal (1995) a été le fruit et

participe au colloque « Ecologie humaine », organisé avec plusieurs Églises le 3 octobre 2020 à

Strasbourg pour appeler l'Europe à accélérer sa conversion environnementale.