Le Corps Européen de Solidarité : Mode d’emploi !

Permettre à des jeunes de 17 à 30 ans de se dépasser et de se consacrer aux autres, en se portant volontaires, dans le cadre de projets destinés à aider des communautés et des personnes : c’est le Corps Européen de Solidarité, une nouvelle initiative de l’Union européenne.

Pour découvrir cette belle idée de l’Europe, Pierre-Louis DUCORPS reçoit au micro de RCF BORDEAUX Julie LANDREAU, de la Direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour la région aquitaine.