La France a décidé lundi de débuter la campagne vaccinale des citoyens de plus de 75 ans. La question lancinante est celle de savoir si elle a assez de doses de vaccins Pfizer et Moderne. L'Union européenne s'est en effet chargée de pre-financer des vaccins par des contrats d'achat en commun pour éteindre la flambée de Covid19 qu'elle affronte par vagues depuis 2020. Peut on dire que l'union européenne parvient à contenir le nationalisme vaccinal ?