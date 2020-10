Le nouveau Pacte sur la Migration et l'Asile

Le 23 septembre dernier, la Commission européenne a annoncé un nouveau Pacte sur la Migration et l'Asile. Qu'est-ce que cela signifie pour les réfugiés et les migrants, mais aussi pour notre société et pour l’Europe ? Avec Claudia Bonamini, responsable du plaidoyer au JRS Europe (Jesuit Refugee Service - Service jésuite des réfugiés - Europe) nous réfléchirons aux défis du nouvel accord.