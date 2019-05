Le Parlement européen, pour quoi faire ?

Nous sommes au cœur des élections Européennes. Vous hésitez à aller voter le 26 mai ? Vous vous interrogez sur le Parlement Européen que vous allez élire ? Vous n’y comprenez plus rien sur le fonctionnement institutionnel de l’Europe ?

Ouf ! RCF BORDEAUX va vous aider à y voir plus clair en recevant à son micro Oliver COSTA, chercheur au CNRS, prof à SCIENCE PO et au COLLEGE EUROPEEN de BRUGES .

Il sera interrogé par Olivier de BLAYE, vice-Président de la section Gironde du MOUVEMENT EUROPEEN France et Cassandra QUEMENER, membre du Mouvement des JEUNES EUROPÉENS DE BORDEAUX.