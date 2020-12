Le parlement européen: une institution qui monte

Européen convaincu, juriste et diplomate, François Brunagel, ancien chef du protocole au parlement européen, nous fait partager son

regard sur cette institution et son rôle croissant dans les orientations européennes. Comment le parlement européen fait-il face à la

crise en jouant pleinement sa partie, alors que la crise pousse l'Union européenne à des choix jamais vus jusque-là? Faut-il craindre un non retour du parlement

à Strasbourg? Sur tout cela, François Brunagel nous invite à prendre de la hauteur, ce dont nous avons bien besoin au seuil d'une nouvelle année.