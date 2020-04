Tous les vendredis dans Prenez soin de vous à 9h45

Que cela soit dans la santé, la culture, l'éducation, la recherche, le social, l'Europe est présente à vos côtés et vous n'en savez rien. C'est pourquoi chaque semaine, dans Les Décodeurs de l'Europe, Guillaume Roty, porte-parole en France de la Commission européenne au micro de Patrick Lonchampt vous fait découvrir une Europe moins technocratique et plus pragmatique au travers d'actions menées au plus près de chez vous. Avec le soutien de la Commission européenne.