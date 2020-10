Les Erasmus days.

Les #ErasmusDays sont devenus, en trois éditions, une fête européenne incontournable organisée en France et dans le monde. Pendant trois jours, écoles, collèges, lycées, universités, centres de formation d’apprentis ou encore collectivités territoriales organisent des événements virtuels et physiques pour valoriser leurs projets européens.



C’est l’occasion pour les acteurs et citoyens européens de montrer concrètement l’utilité de l’Europe et de témoigner de leur expérience internationale. Après une édition 2019 réussie ayant rassemblé près de 4 000 évènements dans 53 pays, les #ErasmusDays se tiendront cette année les 15, 16 et 17 octobre