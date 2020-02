Les Européens solidaires face au coronavirus, le covid-19

Une épidémie a été déclenchée en Chine, en décembre 2019, dans la province de Hubai, notamment dans la ville de Wuhan, par le coronavirus, appelé maintenant par l’organisation mondiale de la santé, l’OMS, le covid-19. Elle reste très largement concentrée, à 99%, sur le territoire chinois. Mais ce type d’épidémie de nouvelles maladies transmissibles de personne à personne est susceptible de constituer des menaces pour la santé publique, à l’échelle mondiale, compte tenu du volume et de la fréquence des déplacements internationaux à l’ère de la mondialisation. Des actions sont menées par la Chine et par l’OMS. L’Union européenne et ses Etats membres se devaient d’agir de manière résolue pour faire face à cette nouvelle menace pour empêcher la propagation du virus sur le territoire européen.