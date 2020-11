les médias et l'information en Europe

"Il vaut mieux faire l’information que la recevoir. Il vaut mieux être acteur que critique.” Les mots de Winston Churchill sont forts de sens et témoignent d’un état d’esprit bien particulier des années 50 face à l’information et aux médias, guidés par la montée en puissance de la télévision dans toute l’Europe.



L’information médiatique a été et reste aujourd’hui encore, un socle patent de notre société. En Europe, le poids de la politique du XXe siècle dans les médias a été peu à peu remplacé par une approche plus indépendante, ouverte et décomplexée de l’information et de sa diffusion. Mais la méfiance envers ces réseaux informationnels reste importante dans les démocraties européennes, tandis que la fracture est-ouest s’ancre davantage au contact de ces derniers. Toutes ces questions, et plus encore, décryptées sur Place de l’Europe par les Jeunes Européens Strasbourg !



Chroniqueurs : Gwenn Taburet, Théo Boucart, Maria Semenova, Johanna Schwartz



Animateur : Rémi Jabet"