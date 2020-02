Les mouvement migratoire et la communauté Sant'Edigio, une solidarité présenté par François Delooz

Dans une société qui change, les mouvements migratoires inspirent souvent la peur et l'incompréhension. C'est une déconstruction de ces préjugés et une recherche de l'esprit de communauté et d'entraide que l'on vous propose au travers de cet épisode de "L'Europe au cœur". Comprendre les migrants et décrypter le phénomène migratoire, c'est avec François Delooz, responsable de la communauté Sant'Edigio de Liège, qu'on en discute.