Les ONG et les juges de la Cours européenne : des conflits d'intérêts ?

L'ECLJ a réalisé un rapport qui met en lumière les relations et conflits d'intérêts entre juges de la Cour européenne des droits de l'homme et des ONG actives devant cette Cour.



Dans cette émission spéciale, l'ECLJ présente un ?document important qui a nécessité des mois de ?recherches et qui met en lumière les relations existant entre plusieurs juges de la Cour européenne des droits de l'homme et des ?organisations internationales, principalement "l'Open Society", qui sont actives devant cette Cour. Il analyse les différents problèmes engendrés par de tels liens et cherche à y remédier.