Pierre Bréchon , Professeur émérite de science politique à Sciences po Grenoble qu’il a dirigé de 2002 à 2005. Il est chercheur au laboratoire de sciences sociales PACTE. Il travaille sur la sociologie des valeurs et de l’opinion. Il a notamment dirigé avec Frédéric Gonthier la publication en 2013 d’un Atlas des Européens. Valeurs communes et différences nationales et en 2014 d’un ouvrage sur Les valeurs des Européens. Evolutions et clivages. Pierre Bréchon dirige les collections Politique en Plus et Libres cours Politique aux Presses universitaires de Grenoble.