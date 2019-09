Musique : " Die Gedanken sind frei " par Les Brünettes

Die Gedanken sind frei (Elles sont libres, les pensées), une chanson allemande sur la liberté d 'opinion. Une chanson qui a été publiée pour la première fois entre 1810 et 1820, et qui depuis à été interprétée par de nombreux artistes, Leonard Cohen ou encore l'autrichien Freddy Quinn.



Une chanson qui a été reprise après l'attentat contre Charlie Hebdo de janvier 2015 par un collectif d'artistes alsaciens, et que nous vous proposons aujourd'hui de retrouver dans une version plus récente, celle des Brünettes.