" Nachtgedanken ", un poème de Heinrich Heine

L'allemagne est réputée pour ses grands poètes, Goethe, Schiller ou encore Bertolt Brecht. Mais connaissez-vous Heinrich Heine ? Probablement pas, pourtant c'est l'un des plus célèbres de la période romantique. Cette semaine dans Hallo Deutschland, Elisabeth Sesma vous propose de découvrir " Nachtgedanken- Denk ich an Deutschland in der Nacht ", en Français, " Pensées nocturnes - Si la nuit je pense à l’Allemagne ". Un très beau poème à découvrir dans sa version originale, magnifiquement interprété par l'acteur allemaénd Fritz Stavenhagen.