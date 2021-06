Parler d'Europe autrement

Quelles sont les fictions et documentaires qui parlent d’Europe ? Dans cette dernière émission de Place de l’Europe de la saison, Rémi accompagné de Johanna, Martin et Théo vous proposent un panorama des œuvres audiovisuelles et de littérature qui vous font découvrir l’Europe. De L’Auberge Espagnole à Parlement, en passant par le livre de Stefan Zweig Le monde d’hier, laissez-vous bercer par notre sélection.