Présentation du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vallée de l’Aude

Invité : Philippe BOURSIER, Directeur du PETR/GAL vallée de l’Aude.



Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Vallée de l'Aude regroupe 140 communes pour une population locale de près de 45 000 habitants.

Afin de construire l'avenir de ce territoire et favoriser son développement économique, social et culturel de manière durable et équilibrée, le PETR s'est entouré d'un ensemble de partenaires publics et privés (collectivités, entreprises, associations...).