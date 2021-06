Que fait l'UE pour le climat ?

Interrogé par Michel Maroy, Steffaan De Rynck, Professeur à Coleurop et à la KUL, chef de représentation à la commission, donne le contenu de la législation climat et explique en quoi le plan de relance européen contribue a des objectifs durable, un effort auquels doivent contribuer obligations vertes, finance, états membres, agriculteurs et associations. #coleurop #fitfor55 #Greendeal#EUBELGIUM