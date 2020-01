Que penses les Français de l'Union Européenne?

Très régulièrement, des eurobaromètres sont publiés par la Commission européenne. Il s’agit d’enquêtes d’opinion au travers de sondages réalisées à l'échelle de l'Union européenne et pilotées par la direction générale « Communication ». Elles permettent de mieux connaître ce que les européens pensent de l’Union européenne, de ses institutions et de ses politiques. Ils expriment aussi à cette occasion ce qu’ils souhaitent voir se développer à ce niveau. Le dernier sondage publié au début décembre dernier résulte de 27 607 interviews en Europe de 1018 interviews en France. On sait ainsi mieux ce que pensent les peuples d’Europe.