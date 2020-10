Quelques pièces de l'ordinaire de la messe (Kyriale)

Cette émission est consacrée à quelques pièces de ce que l’on appelle l’ordinaire de la messe qui prend aussi le nom de « kyriale ». Il s’agit des pièces qui sont chantées à chaque célébration. On distingue l’ordinaire de la messe du propre de la messe qui contient des pièces spécifiques à chaque fête ou à chaque temps liturgique. L’ordinaire de la messe est composé du Kyrie, du Gloria, du Sanctus et de l’Agnus Dei. Le dimanche, s’y ajoute le Credo. Si les paroles sont toujours les mêmes, les mélodies sont innombrables. Elles relèvent des multiples traditions locales. Au XIXe siècle, un classement a été établi avec 18 ordinaires et 6 Credos auxquels s’ajoutent un grand nombre de pièces « ad libitum » c’est-à-dire au choix.



L’Académie de chant grégorien a comme objectif la promotion du chant grégorien, mais surtout la formation. Elle organise des cours et des stages et publie une revue « Canticum Novum ».

Malheureusement, en raison du Coronavirus toutes les activités de l’été ont été suspendues.

Nous espérons pouvoir reprendre dès que possible les cours du samedi à Bruxelles et à Liège.

Nous attendons pour cela davantage de précisions sur la prochaine phase du déconfinement. Quoi qu’il en soit, un stage et déjà planifié pour le mois d’août 2021 avec Juan Calros Asensio de Mardrid.. Pour toute information sur les activités de l’Académie, rendez-vous sur le site www.gregorien.be