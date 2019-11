Regards sur la Finlande

Au second semestre 2019, la Finlande assure la présidence du conseil de l’Union européenne.



À cette occasion la Maison de l’Europe – Centre Europe Direct Limousin, en partenariat avec l’association Merlin & Co et la ville de Limoges, organise une journée consacrée à la découverte de ce pays.



Le mercredi 27 novembre 2019 à 16h30, Guy ROYER présentera les différents aspects historiques et géopolitiques de ce pays de de ses liens avec l’Union européenne au cours d’une conférence sur « La Finlande et l’Union européenne ».