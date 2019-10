Retour sur l’échange de jeunes « Tours del Rinascimento »

La Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire – Centre d’information Europe direct accueille aujourd’hui Lisa Taverna, chargée de mission mobilité européenne à la Ligue de l’enseignement 37, pour nous parler de l’échange de jeunes intitulé « Tours del Rinascimento » (Tours de la Renaissance) qui s’est déroulé en France et en Italie en juin et juillet dernier. Cet échange de jeunes a été soutenu par le programme Erasmus + Jeunesse et Sport.