Retour sur la mobilité de groupe au Portugal

La Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire – Centre d’information Europe direct revient sur la mobilité de groupe qui s’est déroulée au Portugal du 7 au 26 juillet dernier dans le cadre du projet MOVE (Mobilité, ouverture et volontariat européen) porté par la Maison de l’Europe de Tours, enc compagnie de Julien Pautrel et Sabrina Serre, deux jeunes français qui ont participé au projet. Cette mobilité a été financée grâce au programme européen du Corps européen de solidarité et la région Centre Val de Loire.