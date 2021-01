Robert Schumann au service du bien commun

Avec l'évêque émérite de Metz, Monseigneur Pierre Raffin qui a ouvert, en 1990, l'enquête diocésaine en vue de la béatification de Robert Schuman (1886-1963), nous revisitons l’œuvre du « père de l'Europe » qui, sans rien renier de ses multiples héritages culturels (lorrain né au Luxembourg, juriste formé à Berlin et Strasbourg, avocat à Metz, ministre de la République française), a su créer les conditions indispensables pour consolider la paix et l'union européenne après la seconde guerre mondiale. Laïc catholique engagé et enraciné dans la prière, mais avant tout dévoué au bien commun, Robert Schuman est une figure d'homme d'Etat inspirante.