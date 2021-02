Strasbourg : Capitale européenne ?

Depuis maintenant un an, les députés européens ne sont pas retournés à Strasbourg lors des sessions plénières du Parlement européen. Cela est dû à cause de la crise sanitaire de COVID-19. Mais est-ce démocratique et cela respecte-t-il les traités européens ? C’est à ces questions auxquelles nos chroniqueurs et les députés européens, Christophe Grudler et David Cormand, vont tenter d’y répondre.