Transformer la société est l'affaire de tous

Ancien président du mouvement international d'Action catholique des indépendants (MIAMSI), et ancien directeur d'IUFM, Daniel Guéry agit auprès du Conseil de l'Europe, avec d'autres ONG d'inspiration chrétienne investies sur divers terrains (famille, migrants, développement, paix, trafic des êtres humains etc.). Laïc engagé, D. Guéry a co-fondé le forum international des ONG d'inspiration catholique afin que leurs divers projets soient toujours plus inspirants pour l’Église et le monde. En novembre 2020, le groupe des OING de Strasbourg rencontre le Cardinal Parolin.