Un alma Para Europa - MIGRANTES BUSCANDO UN REFUGIO

Seriez-vous prêt à quitter votre pays, votre famille, votre travail, vos amis et tous vos biens en quelques jours seulement ? Vous êtes-vous déjà senti perdu et étrange dans un autre pays dont vous ne connaissez pas la langue, les coutumes et le mode de vie ?

En parlant avec Meis Bockaert et Freddy, nous apprendrons à connaître leurs sentiments et certains aspects de ce que cela signifie de tout laisser derrière soi et de commencer une nouvelle vie.

Nous découvrirons l'histoire et la solidarité de la communauté latino-américaine de migrants et de réfugiés en Belgique, ainsi que le début d'un projet d'accueil et de soutien aux réfugiés latino-américains.

Meis et Freddy veulent partager avec nous un message d'espoir...