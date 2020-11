Un chapelet de tombes opulentes - 1er âge du fer

Aujourd'hui, en compagnie de Michèle et de Michel Huber, nous ne quittons pas la Bourgogne. Car ce 1er âge du fer, nous fait rencontrer la mystérieuse dame de Vix et son fabuleux vase découvert il y a presque 70 ans, du côté de Châtillon sur Seine. On y trouva là les preuves d'une aristocratie naissante.