Une victime collatérale du Brexit

Le Brexit n'a décidément épargné aucun domaine qui touche à la vie de l'Union européenne. Cette fois-ci Pierrick Bruyas, enseignant à Sciences Po

Strasbourg et chercheur doctorant au Centre d'études internationales et Européennes de l'Université de Strasbourg, se propose de nous emmener, non pas à Bruxelles, où se trouvent la majorité des institutions mais à Luxembourg où siège la Cour de Justice.